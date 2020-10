Cafés et restaurants belges fermés un mois

Cafés et restaurants ont gardé portes closes lundi en Belgique, une restriction pour au moins un mois jugée dramatique par ce secteur d’activité, et que le gouvernement a justifiée par l’envolée des chiffres de contamination au coronavirus. «On ne sent pas considérés, et ça me fait mal au coeur (...) j’en peux plus», a lâché la voix brisée par l’émotion Angelo Bussi, un restaurateur bruxellois rencontré dimanche soir par l’AFP au moment où il accueillait ses derniers clients. «Responsables, cuisiniers, plongeurs, tout le monde souffre», a-t-il ajouté, alors que le secteur a déjà dû subir près de trois mois de confinement entre la mi-mars et début juin.