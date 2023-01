Ain (F) : Le Pays de Gex a franchi le cap des 100’000 habitants

Le Pays de Gex a franchi le seuil des 100’000 habitants, a indiqué ce vendredi «Le Dauphiné libéré». Le territoire de l’Ain (F) qui jouxte Genève compte désormais officiellement 102’624 résidents. Sa localité la plus peuplée est Saint-Genis, avec 14’463 habitants, soit un bon de 4000 individus en six ans. Suivent Gex (13’467), Ferney (10’784) et Divonne-les-Bains (10’239).