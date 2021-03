Au cours des dernières semaines, trois femmes ont été tuées en Suisse. Vendredi, un quinquagénaire a signalé avoir tué son amie avant de se donner la mort à Bussigny (VD). Une semaine auparavant, une quadragénaire victime de violences domestiques a dû être réanimée par les secours à Schafisheim (AG). Elle est décédée quelques jours plus tard à l’hôpital. La semaine passée, un couple a été retrouvé sans vie à Aeugst am Albis (ZH). Selon les premiers éléments de l’enquête, un homme de 75 ans aurait tué par balles son épouse de 77 ans avant de se donner la mort.

Selon l’organisation Stop Féminicide, il y a eu dix féminicides et deux tentatives de féminicides en Suisse depuis le début de l’année. Sur les onze dernières semaines, il y a ainsi eu un féminicide ou une tentative par semaine. A titre comparatif: en 2020, l’organisation a recensé seize féminicides et cinq tentatives. Elle tient cependant à préciser que cette liste n’est pas exhaustive.

L’ONU est elle aussi en état d’alerte. Elle parle même d’une «pandémie des féminicides et des violences envers les femmes». Elle appelle les différents gouvernements à prendre des mesures au plus vite. Anna-Béatrice Schmaltz, co-organisatrice du collectif «Grève féministe de Zurich», se dit très inquiète: «En regardant la situation actuelle, on constate que les violences domestiques se sont encore accentuées avec la pandémie.»