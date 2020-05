Chine

Le pays fêtera bientôt son «retour à la normale»

Victoire annoncée contre le virus: reportée en pleine épidémie, la session annuelle du Parlement chinois se tiendra finalement fin mai, alors que l’ensemble du territoire semble retrouver gentiment sa vie d’avant.

«C'est une démonstration de force», assure à l'AFP le politologue Willy Lam, spécialiste de la Chine à l'Université chinoise de Hong Kong. Selon lui, «le message c'est que sous la direction (du président chinois) Xi Jinping, le pays a très bien maîtrisé l'épidémie, bien mieux que les États-Unis», où le virus a désormais tué plus d'Américains que la guerre du Vietnam.

La situation «s’améliore progressivement»

La grand-messe annuelle du Parlement chinois aurait dû se tenir début mars. Mais, au plus fort de la crise épidémique, elle avait été reportée, un fait sans précédent depuis plusieurs décennies. La session plénière de l'Assemblée nationale populaire (ANP) est censée afficher l'unité du pays, à grand renfort de drapeaux rouges et de votes à la quasi-unanimité.

Réunir 3’000 députés à Pékin paraissait jusque-là impensable alors que le pays était soumis à des mesures drastiques de confinement et qu'une grande partie des Chinois se calfeutraient chez eux par peur de la contagion. À présent, la situation sanitaire «s'améliore progressivement» et «la vie économique et sociale reprennent progressivement leur cours normal», a assuré Chine nouvelle, pour qui «les conditions sont réunies» désormais pour convoquer le Parlement.