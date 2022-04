Islande : «Le pays le plus paisible du monde» ébranlé par une série d’actes violents

Ces derniers mois, plusieurs fusillades et attaques à l’arme blanche sont venues perturber l’habituelle quiétude de l’Islande. Selon la police, il s’agirait de bandes criminelles.

Située au sommet de l’Indice mondial pour la paix (Global Peace Index) depuis son intégration au classement en 2008, l’Islande, petite nation de 375’000 habitants, est plus habituée aux récits de crimes dans ses célèbres polars qu’à la une des médias.

Les chiffres parlent d’eux-même: seuls quatre homicides par arme à feu ont eu lieu sur l’île depuis 2000. Mais en un peu plus d’un an, quatre fusillades ont déjà fait les gros titres, dont une mortelle.

Crime venu d’ailleurs, un défi

«Les groupes criminels en Islande sont de plus en plus organisés», analyse la criminologue Margrét Valdimarsdóttir. «Ils ont plus de liens avec des groupes internationaux que ce que nous observions auparavant, ce qui peut être un défi pour nos forces de police».