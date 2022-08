Autriche Le pays pleure le suicide d’une médecin harcelée par des antivax

Coronavirus : L’Autriche pleure le suicide d’une médecin harcelée par des antivax

À Vienne, les cloches de la cathédrale Saint-Étienne ont retenti cette semaine et des bougies ont formé une «mer de lumières» contre «la violence psychologique» et «la terreur» en ligne.

Dans un message publié fin juin sur son site Internet professionnel, elle avait annoncé l’arrêt jusqu’à nouvel ordre des consultations. «Depuis plus de sept mois, nous recevons à intervalles irréguliers des menaces de mort de la part des milieux opposés aux mesures Covid et aux vaccinations», avait-elle écrit. Elle disait avoir «investi plus de 100’000 euros» pour garantir la sécurité de ses patients, et évoquait une situation intenable.