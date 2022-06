Etats-Unis: Le pays sur une «voie étroite pour éviter une récession»

États-Unis : Le pays sur une «voie étroite pour éviter une récession»

Devant l’inflation et la hausse des taux d’intérêts, les États-Unis ont toujours la possibilité d’éviter une récession mais la voie reste «étroite» selon le Fonds monétaire international.

Mais «il demeure des risques que les vents contraires actuels s’avèrent plus persistants qu’attendus ou que l’économie subisse un autre choc qui alors transformerait ce ralentissement en une brève récession», ajoute l’institution. «Le ralentissement attendu de la demande américaine, combiné au resserrement nécessaire des conditions financières à travers le monde, a le potentiel d’impacter de façon négative les individus, les compagnies et les pays qui ont emprunté en dollars», reconnaît le FMI.

Le Fonds se félicite toutefois de la politique monétaire de la Banque centrale américaine (Fed) qui a drastiquement relevé ses taux directeurs et entamé la réduction de son bilan, gonflé des milliards de dollars d’achats d’actifs durant le ralentissement du à la pandémie. «La priorité est maintenant de rapidement ralentir la croissance des salaires et des prix sans précipiter l’économie dans la récession», affirme le FMI.

La Fed doit mieux télégraphier ses intentions

La Fed a relevé les taux de 75 points de base lors de sa dernière réunion monétaire, sa plus forte hausse en près de 30 ans, et le Fonds estime «que cette voie menant à un niveau de 3,5% à 4% des fonds fédéraux est la politique qu’il faut pour faire baisser l’inflation». Les taux au jour le jour de la Fed sont actuellement parvenus dans une fourchette de 1,50% et 1,75% alors qu’ils étaient à zéro au début de l’année. Le FMI invite aussi la Banque centrale américaine à mieux communiquer ses projets d’évolution des taux, alors que le dernier relèvement, plus fort que prévu, avait représenté une surprise pour les marchés.