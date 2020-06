Suisse

Le pays traversé par de violents orages

A Rothenburg et à Porrentruy, la montée soudaine des eaux a fait sortir de leur emplacement des plaques d’égout, faisant un blessé dans la localité lucernoise et causant de gros dégâts à un véhicule dans le chef-lieu jurassien.

Après les grosses chaleurs de ces derniers jours, des orages, souvent localisés et violents, ont parcouru la Suisse vendredi. A Rothenburg, dans le canton de Lucerne, une personne est tombée dans une canalisation dont le couvercle s’était soulevé et avait été emporté par un torrent d'eau. Cette personne a été légèrement blessée, a précisé la police cantonale, qui indique par ailleurs avoir reçu 130 appels en lien avec ces intempéries. Dans l’agglomération du chef-lieu et dans le nord du canton, des caves, des garages, des passages sous-voie ont été inondés et des toitures se sont envolées.