Danemark : Le pays veut exporter ses demandeurs d’asile hors d’Europe

Les demandeurs d’asile seraient placés dans des pays tiers, au frais du Danemark.

Un centre d’asile délocalisé au Rwanda ou en Erythrée? Connu pour sa ligne très dure en matière d’immigration, le Danemark doit adopter jeudi une loi lui permettant d’ouvrir des centres pour demandeurs d’asile, qui y seraient envoyés pendant le traitement de leur dossier... et même après.

Dernière nouveauté anti-migratoire du gouvernement social-démocrate de la Première ministre Mette Frederiksen pour dissuader tout migrant de mettre les pieds dans le riche pays nordique, le texte prévoit que le demandeur reste dans le pays tiers, même s’il obtient in fine le statut de réfugié. Le projet de loi devrait passer sans encombre l’étape du Parlement, fort du soutien de la droite et de l’extrême-droite, malgré l’opposition de certaines formations de gauche.

Retrait du permis de séjour de Syriens parce que leurs régions d’origine seraient désormais sûres, durcissement d’une loi «anti-ghettos» visant à plafonner le nombre d’habitants «non occidentaux» dans les quartiers, objectif officiel d’atteindre le «zéro réfugié» : l’exécutif de centre-gauche mène actuellement une des politiques migratoires les plus restrictives d’Europe.

Payé par le Danemark

Selon le projet de loi, tout demandeur d’asile au Danemark sera, une fois sa demande enregistrée et à quelques rares exceptions près type maladie grave, envoyé dans un centre d’accueil en dehors de l’Union européenne. S’il n’obtient pas le statut de réfugié, le migrant sera prié de partir du pays hôte.

Pays hôte

Pour le moment, aucun pays n’a accepté d’accueillir un tel projet mais le gouvernement assure discuter avec cinq à dix pays, non identifiés. Egypte, Erythrée, Ethiopie circulent dans la presse danoise. Mais c’est surtout avec le Rwanda – qui avait un temps envisagé d’accueillir des demandeurs d’asile pour le compte d’Israël – que les discussions semblent les plus avancées. Fin avril, un protocole d’accord a été signé sur la coopération en matière d’asile et de migration, sans mentionner l’externalisation de la procédure d’asile.