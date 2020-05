Suisse

Le PBD et le PDC tentent à nouveau de fusionner

Deux partis politiques suisses sont en discussion en vue de se rapprocher, après une fusion ratée en 2014.

Le PBD et le PDC ont repris des pourparlers pour essayer de former un nouveau parti du centre, a indiqué le président du PBD Martin Landolt dans une interview des médias de CH-Media. Des discussions en vue d'une fusion des deux partis avaient échoué en octobre 2014.

Une bonne option

Le PBD offre une chance au PDC, estime le Zougois. Le potentiel d'un nouveau parti du centre est plus fort que celui du PDC tout seul. Le PDC pourrait ainsi bénéficier des structures du PBD, dans des cantons où le PDC est moins implanté, comme à Berne par exemple.

Si nouvelle formation il devait y avoir, elle devrait se constituer rapidement. Gerhard Pfister demande qu'une décision soit prise d'ici à la fin de l'année. Pour le président du PBD, «comme nouveau parti, nous devrions être actifs le plus tôt possible avant les élections fédérales de 2023». Ce dernier a aussi signalé vouloir se rapprocher des Vert'libéraux et du PEV.