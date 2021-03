Après le dépouillement de près de 110 communes sur 122, le PDC valaisan est en train de perdre son troisième siège avec son candidat Serge Gaudin. Après le dépouillement des communes haut-valaisannes et d’une bonne partie des communes du Valais romande, il est classé à la sixième place avec plus de 3000 voix de retard sur le 5e, le socialiste Mathias Reynard.

Font la course en tête les deux candidats haut-valaisans Franz Ruppen (UDC) et Roberto Schmid (PDC). Ils sont suivis par Christophe Darbellay (PDC), Frédéric Favre (PLR) et Mathias Reynard (PS). Dans la partie francophone, le résultat devrait favoriser les candidats PLR et PS arrivés en tête au premier tour. Il est désormais improbable que Serge Gaudin puisse remonter à leur niveau et les dépasser.