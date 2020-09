Suisse : Le PDC s’appellera Le Centre

Le nouveau nom du PDC Suisse a été présenté ce vendredi par le président du parti Gerhard Pfister lors d’une conférence de presse. Les membres devront se prononcer jusqu’à la fin octobre.

Le PDC Suisse devrait s’appeler à l’avenir Le Centre. Il souhaite continuer à jouer un rôle de rassembleur, au moment «où les extrêmes prennent toujours plus de poids», a-t-il souligné vendredi. Le dernier mot reviendra à la base.

«Le Centre» marque à la fois un positionnement et un profil clair, a expliqué devant les médias le président du PDC Suisse Gerhard Pfister. Il entend s’ouvrir à des électeurs qui privilégient le consensus et la recherche de solutions concrètes et pragmatiques plutôt que des positions dogmatiques,