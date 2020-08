Suisse

Le PDC valaisan réagit aux accusations visant Yannick Buttet

La section valaisanne du PDC compte faire la lumière sur les accusations de gestes déplacés qu’aurait eus son membre sur une élue PLR de Monthey.

Une élue PLR de Monthey dénonce samedi dans un témoignage au Nouvelliste des gestes déplacés et des propos sexistes tenus sous l’effet de l’alcool. «Yannick Buttet a tenu des propos déplacés à mon encontre. À plusieurs reprises et malgré mes remontrances, il a passé ses mains sur mon dos, mon cou et mes cuisses», explique la présidente du Conseil général de la ville, Laude-Camille Chanton au journal valaisan.