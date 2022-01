Genève centre – Le PDC veut remplacer les fonctionnaires par des habitants

Rendre le centre-ville aux habitants. Le slogan sonne plus d’extrême gauche que centriste, et pourtant. Au Conseil municipal de la Ville de Genève, mardi soir, Le Centre-PDC demandera l’urgence pour sa motion «Rendons les locaux du centre-ville occupés par l’administration communale aux habitantes et habitants de Genève!» L’idée est simple: étudier un possible déménagement des fonctionnaires qui travaillent en Vieille-Ville «dans une cité administrative afin de créer des synergies et éviter le travail en silos», explique le conseiller municipal PDC Alain de Kalbermatten. Une fois rénovés et transformés en logement, les bureaux actuels seraient loués à la population sous l’égide de la Gérance immobilière municipale.