Jura : Le PDC veut retrouver son 2e siège au gouvernement

Le Jura renouvelle le 18 octobre ses autorités cantonales. Les regards se portent sur le PDC qui veut regagner son 2e siège à l’exécutif.

Les Jurassiens renouvellent leur gouvernement et leur parlement le 18 octobre à l’issue d’une campagne électorale marquée par la crise du Covid-19. Les regards se portent sur le PDC qui tentera de regagner son 2e siège à l’exécutif perdu lors de l’élection partielle en mars.

Premier constat, les cinq ministres briguent un nouveau mandat. Ils devraient bénéficier de la prime aux sortants, un avantage accentué par leur gestion de la crise du Covid-19. L’actuel gouvernement, et en particulier le ministre PLR de la santé et de l’économie Jacques Gerber, sort renforcé de la crise.

L’élection pourrait donc déboucher sur le statu quo avec un exécutif de centre-gauche avec deux socialistes, un PCSI, un PDC et un PLR. Mais ce scénario constituerait un revers pour le PDC qui veut retrouver son second siège perdu en mars au profit du Parti socialiste (PS).

Longtemps premier parti du Gouvernement jurassien, le PDC avait échoué à conserver le siège laissé vacant avec le départ de Charles Juillard. Pour le reconquérir, le parti s’est lancé dans la course avec le ministre sortant Martial Courtet et le maire d’Alle Stéphane Babey.

Stratégie du PDC

De l’avis des observateurs, c’est le siège du ministre David Eray qui semble être le plus menacé. Certains dossiers en mains du ministre ont été contestés comme la géothermie profonde ou les éoliennes. Dans un canton où les réflexes régionalistes restent très présents, l’élu du Parti chrétien-social indépendant (PCSI) pourra compter sur les voix des électeurs des Franches-Montagnes.

Candidatures féminines au PS

Plus important parti au lendemain des élections fédérales, le PS veut conserver ses deux sièges. Il présente un ticket féminin avec Nathalie Barthoulot et Rosalie Beuret Siess. Cette dernière s’était emparée du siège laissé vacant par Charles Juillard. Leur réélection paraît assurée notamment en raison de la force électorale du parti et d’une dynamique favorable.