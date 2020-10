Valais : Le PDC Yannick Buttet dénoncé devant la justice pénale

Une plainte a été déposée fin septembre à l’encontre du politicien valaisan Yannick Buttet pour du harcèlement sexuel. Ce n’est pas la première fois que le PDC doit faire face à de telles accusations.

Yannick Buttet est accusé d’attouchements à caractère sexuel et de paroles grossières.

Laude-Camille Chanton, présidente du Conseil général de Monthey (VS), a porté plainte fin septembre contre le président de Collombey-Muraz Yannick Buttet. Elle l’accuse d’attouchements à caractère sexuel et paroles grossières.

L’élue PLR de 34 ans, par ailleurs candidate malheureuse à l’exécutif montheysan ce dimanche, avait dénoncé en août des actes et propos déplacés de l’ex-conseiller national PDC de 43 ans tenus sous l’effet de l’alcool lors d’une soirée dans un établissement public. Elle n’avait à ce moment pas porté plainte, souhaitant se donner le temps de la réflexion.

«Laude-Camille Chanton, atteinte dans sa santé et vu l’absence de regrets et d’excuses de la part de l’auteur des actes, lequel a évoqué, publiquement, une manipulation à caractère politique, a décidé de dénoncer les actes qu’elle avait dû subir et les paroles déplacées devant le juge pénal», indique mardi son avocat dans un communiqué, confirmant une information publiée sur lematin.ch.