La cité rhodanienne, pour ce premier jour de week-end, avait décidé logiquement d’envahir les terrasses, les rives du Rhône et les boutiques du centre-ville. Les gens y portaient le masque obligatoire de manière forcément aléatoire, car les quelque trente degrés et le grand soleil qui rayonnait n’incitaient guère à transpirer dans la protection buccale et nasale imposée par le Préfet dans toutes les rues de la ville.