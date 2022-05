France : Le Pen appelle les électeurs à choisir le RN aux législatives

Dimanche, Marine Le Pen, qui a échoué il y a peu face à Emmanuel Macron lors de la présidentielle, a demandé aux Français de voter pour le Rassemblement national lors des législatives à venir.

Marine Le Pen est sortie dimanche du silence médiatique qu’elle observait depuis sa défaite à la présidentielle le 24 avril, à travers un bref message vidéo appelant les électeurs à choisir les candidats RN aux élections législatives des 12 et 19 juin.

Lors de ce scrutin, «vous aurez le choix entre des députés soumis à Emmanuel Macron qui feront passer aveuglément toutes ses décisions, sans contre-pouvoir, et les députés qui soutiennent mon projet et mes valeurs pour la France», déclare l’ex-candidate du Rassemblement national dans une séquence publiée sur les réseaux sociaux.

Défendre le pouvoir d’achat

Marine Le Pen revient dans cette séquence de 2’30’’ sur les thèmes de sa campagne, notamment «la défense du travail et du pouvoir d’achat», qu’elle oppose à Emmanuel Macron, accusé de soutenir «les privilèges». «Avec un maximum de députés qui me soutiendront au Parlement, je serai en mesure de protéger votre pouvoir d’achat et de porter des mesures qui reconnaissent enfin le travail à sa juste valeur», affirme-t-elle.