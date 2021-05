France : Le Pen veut être la présidente du «retour de l’autorité»

Marine Le Pen, candidate à la présidentielle française de 2022, a réagi jeudi à la mort d’un policier, à Avignon.

«Il faut que le prochain président de la République incarne cette autorité et je serai la présidente qui incarne le retour et la restauration de l’autorité de l’État, face à un président qui n’a eu de cesse que de se complaire dans une forme de laxisme, de désordre, dont l’ensemble des Français sont victimes», a déclaré la présidente du Rassemblement national (extrême droite) lors d’un point de presse pour sa campagne des régionales en Bretagne.

«Assassiner un policier ne fait plus peur aux criminels»

«L’autorité de l’État est à un niveau de délitement jamais atteint. (…) Assassiner un policier ne fait plus peur aux criminels», a-t-elle déploré, évoquant d’emblée ce fait divers. «Aujourd’hui il n’y a plus un seul endroit en France où on est en sécurité», a-t-elle estimé.