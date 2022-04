Présidentielle française : Le Pen veut sanctionner le port du voile par une «amende»

La candidate d’extrême droite Marine Le Pen a annoncé, jeudi, qu’elle voulait punir le port du voile, en France, si elle était élue présidente de la République. Le premier tour est prévu dimanche.

La candidate d’extrême droite à la présidentielle française Marine Le Pen a réaffirmé jeudi sa volonté d’interdire le port du voile dans l’espace public, en précisant qu’elle le sanctionnerait par une «amende». Le premier tour de l’élection, qui réunit douze candidats, est prévu dimanche et les instituts de sondages donnent Marine Le Pen et le président sortant Emmanuel Macron favoris. L’écart entre les deux candidats s’est même réduit au second tour, même si Emmanuel Macron reste favori.

Lutter contre les «idéologies islamistes»

La France compte entre cinq et six millions de musulmans pratiquants et non pratiquants, selon plusieurs études sur le sujet, ce qui fait de l’islam la deuxième religion du pays et de la communauté musulmane française la première en Europe. La candidate du Rassemblement national (RN) ne compte plus en revanche interdire le port de la kippa.