Les conséquences du coup de pied de type «penalty» ont été très lourdes pour la victime, elles risquent d’être sévères pour l’auteur. Ce mercredi, le Ministère public genevois a requis ce 5 ans et demi de prison pour brigandage aggravé et tentative de meurtre, subsidiairement lésions corporelles graves, à l’encontre d’un homme de 22 ans. En juillet 2016 dans le quartier de Rive, très alcoolisé, il avait violemment shooté dans la tête d’un inconnu à qui il désirait dérober son téléphone portable (lire nos éditions d’hier). La victime était tombée dans le coma et avait été grièvement blessé.