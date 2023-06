Jura: pénis dans le maillot, un enfant de 3 ans presque amputé

L’été dernier, le petit garçon n’était pas encore propre. Mais cette année, il ne porte plus de couches. DR

«Je ne savais pas qu’une telle chose pouvait arriver», déplore Jacques*. Vendredi dernier, jour férié dans le Jura, une famille de la région de Porrentruy s’est rendue à Rulantica, le parc aquatique d’Europa Park. «Tout se passait pour le mieux, jusqu’au moment du départ, poursuit-il. Lorsque ma femme a voulu enlever son caleçon de bain à notre fils, il s’est mis à hurler de douleur.» Le pénis du petit garçon de 3 ans et demi s’était pris dans les mailles du filet intérieur de son short de bain. «Ça avait fait comme un garrot. Le zizi avait enflé et était devenu violet. C’était horrible à voir», témoigne le papa.

La maman a rapidement déchiré le filet, mais sans parvenir à libérer le pénis de son fils. Elle a alors demandé de l’aide aux secouristes du parc, qui n’avaient jamais vu un cas comme celui-ci. Ils n’y sont pas davantage parvenus. Finalement, le garçonnet a été pris en charge par une ambulance et transféré à la clinique pour enfants de Fribourg-en-Brisgau (All). «L’attente a été longue. Pendant un moment, la question d’une amputation s’est posée. Finalement, le sang a de nouveau circulé et, vers 1 h 30, nous avons pu rentrer chez nous. Normalement, il n’y aura pas de séquelles, mais j’ose à peine imaginer ce qu’aurait été la vie de mon fils, amputé de la sorte, à cause d’un simple maillot de bain», partage Jacques.

Le fabricant veut retirer le produit

Le vêtement en question n’était ni vieux ni neuf. Et le fabricant, IKKS, dit prendre l’affaire très au sérieux. «Pour commencer, nous allons contacter la famille pour prendre des nouvelles du petit et leur proposer un dédommagement. Nous allons aussi voir de quel modèle il s’agit, pour le retirer de la vente. Tous nos vêtements sont testés et ce genre de choses ne devraient jamais arriver», commente une responsable de la marque.

À noter que de tels accidents se sont déjà produits par le passé. En 2016, un petit Lausannois en vacances en Turquie avait eu exactement le même problème. Et quelques mois plus tôt, c’était un Américain qui, en Espagne, s’était retrouvé avec le pénis coincé dans un filet. «Je ne comprends pas que, pratiquement dix ans plus tard, rien n’ait changé. On continue de mettre ces trucs dans les maillots des enfants», s’agace Jacques.

*Prénom d’emprunt

Enlever le filet ou ne pas l’enlever De nombreux internautes s’interrogent sur l’utilité de ce petit filet dans les maillots de bain masculins. Sur leurs sites, plusieurs fabricants expliquent qu’il fait office de sous-vêtement pour davantage de tenue et de confort, le mouvement répété des jambes pouvant provoquer une irritation des parties génitales. Ces mêmes fabricants déconseillent en revanche de porter des sous-vêtements classiques sous un maillot de bain. Mais pour Jacques, pas de doute: «Je vais enlever ces saloperies qui ne servent à rien de tous les caleçons de bain de mes enfants. Si j’avais su qu’il y avait un risque, je l’aurais fait bien plus tôt.»