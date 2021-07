Etats-Unis - Le Pentagone craignait un coup d'Etat de Donald Trump

Fin de mandat de Donald Trump : Le Pentagone a craint le pire: «Ils peuvent essayer, ils n’y arriveront pas»

Mark Milley, chef d'État-Major de l’armée américaine, était sur les dents après la défaite de Donald Trump à l’élection présidentielle. Il craignait que le républicain ne tente un coup d’État.

Les dernières semaines de Donald Trump à la Maison-Blanche ont visiblement été encore plus cauchemardesques que ce que les médias avaient rapporté à l’époque. Selon un livre écrit par deux journalistes du «Washington Post» à paraître mardi, le militaire le plus gradé de l’armée américaine a vécu un véritable enfer après la défaite du républicain à l’élection présidentielle. D’après Carol Leonnig et Philip Rucker, le chef d'État-Major, craignait que Donald Trump ne tente un coup d’État ou tout autre manœuvre illégale, rapporte CNN.

Les craintes de Mark Milley étaient telles, que lui et d’autres hauts responsables de l’armée se sont réunis en secret pour réfléchir à différentes manières de stopper le président si la situation devenait ingérable. Milley et ses collègues ont notamment envisagé de démissionner les uns après les autres si Donald Trump leur ordonnait de faire des choses qu’ils considéraient comme illégales ou dangereuses. «C’était un peu le massacre du samedi soir à l’envers», écrivent les auteurs, en référence à différentes mises à pied et démissions survenues au cours du scandale du Watergate.

«Un leader autoritaire qui n’a rien à perdre»

Intitulé «Moi seul peux arranger ça», le livre relate la dernière année de Donald Trump en tant que président et raconte comment les hauts fonctionnaires de l’administration et le cercle intime de Trump se sont efforcés de gérer son comportement de plus en plus imprévisible sa défaite en 2020. Le livre explique comment, pour la première fois dans l’histoire moderne des États-Unis, le plus haut gradé militaire du pays, dont le rôle est normalement de conseiller le président, s’est préparé à l’affronter. Les auteurs de cet ouvrage ont pu s’entretenir avec Donald Trump pendant plus de deux heures.

Très inquiet, Mark Milley a confié à des amis, des élus et des collègues ses craintes concernant une éventuelle tentative de coup d’État. «Ils peuvent essayer mais ils n’y arriveront pas, putain. Pas sans l’armée. Pas sans la CIA et le FBI. Nous sommes les types qui ont les armes», aurait déclaré le chef d'État-Major à ses troupes. Mark Milley voyait par ailleurs Donald Trump comme un «classique leader autoritaire qui n’a rien à perdre» et tirait des parallèles entre sa rhétorique et celle d’Adolf Hitler, allant jusqu’à estimer qu’il prêchait «l’Évangile du Führer».