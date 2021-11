Etats-Unis : Le Pentagone crée un bureau d’analyse des ovnis

Cette nouvelle entité sera chargée de regrouper et d’analyser les différentes observations de l’armée américaine, comme les trois étranges vidéos rendues publiques l’an dernier.

Le Pentagone a diffusé l’an dernier trois vidéos montrant des rencontres en vol avec des «phénomènes aériens non identifiés».

Le Pentagone a annoncé la création d’un bureau chargé de rassembler et d’analyser l’ensemble des informations sur les objets volants non identifiés (ovnis) observés par les différentes branches de l’armée américaine.

«Phénomènes aériens non identifiés»

Ce «groupe de synchronisation sur l’identification et la gestion des objets aériens» ou AOIMSG selon son acronyme en anglais, remplace la «cellule de travail sur les phénomènes aériens non identifiés» créée en août 2020 et confiée alors à l’US Navy, a annoncé le ministère américain de la Défense dans un communiqué publié dans la nuit de mardi à mercredi.