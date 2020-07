Diplomatie

Le Pentagone dénonce des exercices de l’armée chinoise

Pékin mène des exercices militaires autour de l’archipel des Paracels, une zone stratégique, en mer de Chine méridionale jusqu’au 5 juillet.

«Ces exercices violent en outre les engagements pris par la Chine dans la déclaration sur la conduite des parties en mer de Chine méridionale de 2002», rappelle Washington. Ce texte signé par les pays de l’ASEAN (l’association des nations d’Asie du Sud-Est) prévoyait que toutes les parties «éviteraient des activités susceptibles de compliquer ou d’aggraver les différends et de menacer la paix et la sécurité», note l’armée américaine.

Bases de missiles

Les Paracels sont des îles situées au large de la Chine et du Vietnam, revendiquées par ces deux pays et par Taïwan. Elles sont contrôlées depuis plus de 40 ans par Pékin, qui les a militarisées en y installant notamment des missiles. L’US Navy patrouille régulièrement à proximité de cet archipel et de celui des Spratleys, plus au sud, pour affirmer la liberté de navigation dans les eaux internationales, au grand dam de la Chine, qui proteste régulièrement.