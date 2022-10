Moyen-Orient : Le Pentagone dit avoir tué plusieurs responsables de l’EI en Syrie

Les forces américaines ont tué plusieurs responsables de l’EI en Syrie au cours d’une opération héliportée et d’une frappe aériennes conduites entre mercredi soir et jeudi.

Le commandement américain a ensuite indiqué dans un second communiqué avoir tué deux autres responsables du groupe djihadiste lors d’une frappe aérienne dans le nord de la Syrie. Cette deuxième attaque aurait, selon Centcom, permis de tuer «à la fois Abu-Hashum al-Umawi (…) et un autre haut responsable de l’EI», sans toucher de civils. «Cette frappe va affaiblir la capacité de l’EI à déstabiliser la région et à frapper nos forces et nos partenaires», a commenté le patron du commandement américain dans la région, le général Michael Kurilla.