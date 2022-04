Guerre en Ukraine : Le Pentagone estime que Kiev peut «gagner la guerre»

De retour de Kiev avec le chef de la diplomatie américaine, le patron de la Défense Lloyd Austin a confié considérer que l’Ukraine pouvait l’emporter, avec «les bons équipements».

«Nous voulons voir la Russie affaiblie à un degré tel qu’elle ne puisse pas faire le même genre de choses que l’invasion de l’Ukraine», a encore déclaré le ministre américain de la Défense, après avoir rencontré dimanche le président Volodymyr Zelensky. «Elle a déjà perdu beaucoup de capacités militaires, et beaucoup de troupes pour être franc, et nous ne voudrions pas qu’elle puisse rapidement reconstituer ces capacités».

Le président Zelensky, qui ne cesse d’appeler ses partenaires occidentaux à fournir plus d’armes offensives à Kiev, a remercié Washington, le peuple américain et le président Joe Biden «personnellement», pour leur soutien.

Retour des diplomates américains

Les Etats-Unis se montrent beaucoup plus prudents que plusieurs pays européens, qui ont déjà rouvert leurs ambassades à Kiev, dont la France. La visite des dirigeants américains a revêtu une valeur symbolique d’autant plus importante qu’elle coïncidait avec la Pâque orthodoxe, synonyme d’espoir pour beaucoup de fidèles.

Les bombardements et les combats ont déjà coûté la vie à plus de 20’000 civils à Marioupol, selon le maire Vadim Boïtchenko. Les Ukrainiens accusent les Russes d’empêcher toutes les évacuations vers des zones plus calmes d’Ukraine, et de n’autoriser des départs que vers la Russie ou des localités ukrainiennes occupées par les Russes.