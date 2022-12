Diplomatie : Le Pentagone exhorte la Turquie à ne pas mener d’offensive en Syrie

«Désescalade»

Lloyd Austin «a appelé à la désescalade et partagé la forte opposition du ministère de la Défense à une nouvelle opération militaire turque en Syrie», a déclaré mercredi le Pentagone dans un communiqué. Il a aussi présenté ses condoléances pour les victimes de l’attentat d’Istanbul, qui a fait six morts et plus de 80 blessés le 13 novembre. La Turquie a accusé les Kurdes de l’avoir commandité, ce qu’ils ont démenti.