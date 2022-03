Guerre en Ukraine : Le Pentagone relève une hausse de l’activité aérienne et navale de la Russie

Le Département américain de la défense estime que Moscou a élevé le rythme de ses actions militaires, afin de «reprendre de l’élan» face à la résistance ukrainienne.

«Les Russes ont effectué plus de 300 sorties au cours des dernières 24 heures, et les Ukrainiens ont aussi accéléré le rythme de leurs sorties», a-t-il ajouté, sans chiffrer les sorties de l’aviation ukrainienne, nettement moins importante que l’armée de l’air russe.

«Nous avons constaté une augmentation de l’activité navale dans le nord de la mer Noire», a aussi indiqué le responsable du Ministère américain de la défense. «Les Russes ont un peu plus d’une douzaine de navires de guerre» dans cette zone, notamment des navires amphibies, des bâtiments de combat, des démineurs et des patrouilleurs, «et nous pensons qu’au moins un des bombardements d’Odessa» provient de cette zone, a-t-il expliqué. Toutefois, «nous pensons qu’il serait faux de conclure que c’est un signe qui montrerait qu’Odessa est sous la menace imminente d’un assaut amphibie», a-t-il précisé.

L’explication «pourrait être qu’ils n’ont plus beaucoup de missiles guidés de précision et qu’ils ont besoin de recourir à cette ressource», a-t-il noté. «Il est aussi possible qu’ils tentent d’envoyer un message à l’Occident, mais aussi à l’Ukraine, pour essayer d’avoir un avantage à la table des négociations». Mais globalement, «ce que nous voyons, c’est une tentative désespérée des Russes de reprendre de l’élan et de retourner tout ceci en leur faveur», a-t-il conclu, notant qu’au 26e jour de l’offensive, les forces russes restent bloquées à 15 km au nord-ouest de Kiev et 30 km à l’est de la capitale.