Roumanie : Le Pentagone veut plus de coopération sur la sécurité en mer Noire

Lloyd Austin, chef du Pentagone, effectuait à Bucarest sa troisième escale d’une tournée dans la région, destinée à renforcer la confiance entre alliés.

«La sécurité et la stabilité de la mer Noire sont dans l’intérêt national des États-Unis et cruciaux pour la sécurité du flanc oriental de l’Otan», a déclaré M. Austin lors d’une conférence de presse à Bucarest. «Cette région est vulnérable face à l’agression de la Russie, comme en témoignent les actions en cours dans l’est de l’Ukraine» et «l’occupation de parties de la Géorgie».