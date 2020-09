Le penthouse new-yorkais de Jennifer Lawrence lui a coûté une fortune

On dit qu’«investir dans l’immobilier est une valeur sûre». C’est sans doute aussi ce que pensait l’actrice américaine Jennifer Lawrence en achetant un penthouse dans l’Upper East Side à New York en 2016. Sauf qu’au lieu de réaliser une plus-value, elle doit désormais faire face à une perte de plus de cinq millions de francs.

Cet appartement, qui bénéficie d'une excellente situation dans l'Upper East Side à New York, gâche actuellement la bonne humeur de Jennifer Lawrence. À part cela, l'actrice a toutes les raisons de sourire, car professionnellement, les affaires vont plutôt bien. Pendant longtemps, personne ne voulait acheter son appartement de Central Park. Encore moins au prix de vente affiché par Jennifer. Pourtant, il offre une vue magnifique sur la ville, …

On aurait tendance à penser qu’un penthouse de 371 m² dans l’Upper East Side à New York disposant de trois chambres à coucher et quatre salles de bain, avec une hauteur sous plafond de plus de trois mètres et un énorme toit-terrasse avec vue sur la ville ne pose aucun problème à la vente. Et bien détrompez-vous!



En 2016, Jennifer Lawrence a acheté l’appartement pour 14,2 millions de francs et ne l’a utilisé, comme il est de coutume pour l’actrice, que très rarement. Quand, trois ans plus tard, elle a voulu vendre le penthouse, elle n’a pas trouvé d’acquéreur au prix souhaité. Même plusieurs baisses de prix chiffrés en millions n’y ont rien changé. Jennifer Lawrence est restée avec sa propriété sur les bras.

Pourquoi Jennifer Lawrence a eu tant de mal à vendre son appartement?

Ça ne peut pas être dû à sa situation. Longeant Central Park, l’Upper East Side est l’un des quartiers les plus prisés de New York, à proximité immédiate du Metropolitan Museum of Art et du musée Guggenheim, un lieu où les boutiques de créateurs se succèdent les unes aux autres.

Le penthouse est également très beau et spacieux, le toit-terrasse situé au 30ème étage est même assez unique en son genre et luxueux avec sa télé, son barbecue, son coin repas et sa table de ping-pong.

Rien que cet espace barbecue vaut une fortune à New York. Realtor.com

Une partie de ping-pong après le dîner sur la terrasse? Pas de problème! Realtor.com

Bon d’accord, peut-être que le salon est un peu petit. Realtor.com

Des frais d’entretien exorbitants

Les frais d’entretien élevés ont peut-être eu un effet dissuasif. Selon le site Variety.com, l’entretien du penthouse coûte 5’700 francs par mois. Viennent s’ajouter à cela les taxes et frais annexes, ce qui représente au final largement plus de 900’000 francs par an.



Mais comme c’est généralement le cas sur le marché de l’immobilier, le penthouse de Jennifer Lawrence a fini par trouver un acquéreur. Son nouveau propriétaire est le banquier libanais et chasseur de lions amateur, Marwan Kheireddine, qui a conclu l’affaire au prix de neuf millions de francs.

Voici la salle de bain dont profite désormais le nouveau propriétaire. Realtor.com

Et voici où le banquier à succès passera ses nuits, avant de pouvoir, au petit matin, profiter de la vue qui domine la ville depuis sa terrasse. Realtor.com

