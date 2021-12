Port-Valais (VS) – Le percement du tunnel des Evouettes va reprendre dans les deux sens

Chaque matin et soir de semaine, c’est le déferlement de voitures venant ou retournant en France voisine. La région de Saint-Gingolph et de Port-Valais est impactée depuis des années par le trafic frontalier. Selon une étude, pas moins de 16’000 véhicules empruntent le tronçon du lundi au vendredi. Afin de sécuriser les lieux et fluidifier le trafic, deux tunnels doivent voir le jour ces prochaines années. Ces deux ouvrages permettront d’éviter Les Évouettes, puis Le Bouveret, ramenant de la quiétude à ces deux villages formant la commune de Port-Valais.