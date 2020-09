«Ce n’est pas un aboutissement, mais plutôt un soulagement. Après quelque 400 jours d’excavation, soit 100 de plus que prévu, le percement du tunnel du LEB est enfin achevé», partage, un brin ému, Gilles Lequertier, directeur général d’Infra Tunnel, la société chargée des travaux. Mardi après-midi, une cérémonie était organisée à cette occasion, en présence notamment de la municipale lausannoise Florence Germond et la conseillère d’Etat Nuria Gorrite.

Les différents orateurs ont tous souligné la difficulté de l’ouvrage, à commencer par Gilles Lequertier. «Nous avons eu d’abord l’apparition d’un gaz sulfuré, qui est quelque chose de jamais vu dans la région. C’était dangereux pour nos collaborateurs et on devait s’arrêter régulièrement pour aérer. Après, on a eu l’abrasivité, qui a endommagé nos machines et, pour finir, le Covid. Sur les 100 jours de retard, il n’y en a que 15 qu’on peut imputer à notre société.»