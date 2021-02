People : Le père de Britney ne sera pas l’unique tuteur de la star

La demande de Jamie Spears de devenir le tuteur exclusif de la chanteuse américaine a été refusée. Le régime de cotutelle sera maintenu.

Les fans de l’interprète de «Baby One More Time» peuvent souffler: le père de Britney Spears a échoué dans sa tentative de devenir le seul et unique tuteur de sa fille. Lors d'une audience qui s’est déroulée le 11 février, un juge a rejeté la requête de Jamie Spears. Ce dernier s'était en effet opposé à la nomination des représentants de la Bessemer Trust comme cotuteurs de la chanteuse américaine.