Le père de Camille: «Je suis un violeur aux yeux de la justice»

«Des mensonges perpétuels»

Pour Alain Chauvet , cette sanction est un cadeau des juges de deuxième instance: «J’espère qu’ils l’ont emballé dans un beau ruban. Les souffrances que j’ai subies durant onze ans (ndlr. il touchera 30 000 euros au lieu des 125 000 souhaités à titre de tort moral), c’est une chose. Mais Camille, elle est foutue. Elle va le payer. On a une gamine qui a vécu dans le secret et les cachotteries. J’en suis attristé. C’est mon sang, c’est ma fille. J’ai servi de cobaye pour sa mère et la justice, et Camille m’a craché à la figure. Un jour, elle va morfler et subir des séquelles psychologiques énormes».

«Elle est téléguidée»

«Sa mère s’est servie d’elle, elle le découvrira, elle sera écœurée et, en plus, elle a été séparée d’un père dont elle a besoin. Au fond d’elle, elle le sait, poursuit l’homme révolté, Je regrette de ne pas avoir pu la revoir même une seule fois depuis qu’elles ont été retrouvées par hasard en février 2022 en Suisse. Je regrette qu’on lui ait menti. C’est une ado, elle est fragile. J’aurais aimé continuer à construire avec elle ce que j’ai commencé. J’ai toujours envie de la voir, mais elle est téléguidée. Elle ira voir sa mère en France (ndlr. la kidnappeuse a été condamnée à une interdiction de quitter la France durant 3 ans) depuis la Suisse.»

«Les accusations de viol, c’était pour justifier l’enlèvement. Camille a confirmé le viol, y compris sur cette vidéo qui tourne sur les réseaux sociaux, pour que sa mère soit libérée. Je vous le dis et le redis: je n’ai jamais violé qui que ce soit et encore moi ma fille. Je suis clean. Qu’on me place en garde à vue! Au tribunal, j’ai entendu que j’aurais violé mon bébé de 2 ans et demi, ma propre fille, des centaines de fois. Et pas un certificat médical ne l’atteste. Je n’ai jamais commis aucun crime», conclut le père de la «petite Camille». Qui a récemment porté plainte contre lui pour violences psychologiques, physiques et sexuelles.