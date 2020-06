Tennis

Le père de Djokovic à Federer: «Rentre chez toi»

Dans une émission de télévision, Srdjan Djokovic a proposé au Bâlois de prendre sa retraite.

Et le papa du No 1 mondial a une explication sur la longévité du Bâlois: «À votre avis, pourquoi pensez-vous que Federer joue encore à 40 ans?» questionne-t-il. «Parce que Novak et Nadal sont juste derrière lui (ndlr: au nombre de titres en Grand Chelem) et il n’accepte pas le fait qu’ils sont meilleurs que lui.»