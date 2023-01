Open d’Australie: Le père de Djokovic filmé avec des supporteurs pro-russes

«Pas en sécurité»: les dissidents russes harcelés en Serbie

À deux mille kilomètres de Moscou, dans la capitale de la Serbie, l’influence du Kremlin sur les exilés russes opposés à l’invasion de l’Ukraine se fait douloureusement sentir. Cela fait des mois que des dizaines de milliers de Russes se réfugient à Belgrade, pour échapper à la guerre lancée en Ukraine par la Russie, où les sanctions économiques, les ordres de mobilisation et la répression ont bouleversé la vie des gens.

Mais dans le pays des Balkans, ceux qui essayent de protester le font à leurs risques et périls. Certains Russes qui critiquent ouvertement le conflit sont victimes de campagnes d’intimidation en ligne, de menaces, voire de violences physiques. Vladimir Volokhonskii, 44 ans, ancien élu municipal à Saint-Pétersbourg, explique à l’AFP avoir fui la Russie, après son arrestation, pour avoir tenté d’organiser une manifestation contre la guerre. À Belgrade, il a continué à militer. Il a initié des manifestations, des collectes d’argent pour des associations caritatives et est entré en contact avec d’autres exilés. Et puis, il a reçu un avertissement sous la forme de la lettre Z, devenue le symbole russe de la guerre en Ukraine, peinte sur la porte d’un appartement qu’il a fréquenté. «Je ne sais pas ce qu’il va se passer maintenant», reconnaît-il.