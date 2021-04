Tennis : Le père de Djokovic fustige les médias et Federer

Invité sur le plateau d’une émission de tennis serbe, Srdjan Djokovic n’a pas gardé sa langue dans sa poche pour donner son avis notamment sur le traitement médiatique de son fils.

«De toute évidence, ils n’ont pas la meilleure opinion de nous et nous les dérangeons constamment par rapport à quelque chose. Pour vous dire la vérité, je ne veux pas non plus faire partie de leur monde. Il me semble que leur monde est tordu» commençait-il sur le plateau.

Avant d’enchaîner: «Eh bien, je suis vraiment désolé qu’ils n’aiment pas ça. Je dis juste la vérité, ce qu’ils n’aiment pas. Que dois-je faire? Ils le calomnient tellement, disent tellement de choses dégoûtantes sur lui que c’est tout simplement incroyable.» Avant de continuer au sujet de ses réponses à ces attaques: «Ce à quoi je réponds plus clairement, représente 0,01% en comparaison de la façon dont ils traitent cet énorme champion qu’ils n’auront plus jamais dans ce monde» continuait-il.

Après ce coup de sang, l’ancien skieur a été lancé sur d’autres sujets, notamment sur le tempérament de son fils, qui semble à l’opposé du sien: «Il a pris le meilleur de moi et de ma femme. Du courage de ma part, et du calme et du sang-froid de sa mère. Quand il rencontre un mur, il s’arrête et réfléchit. Moi je me cogne la tête jusqu’à ce que je m’évanouisse.» Une analyse qui semble cohérente au vu du fossé de caractère qui sépare le champion et son père.