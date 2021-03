Télévision : Le père de «Game of Thrones» signe un contrat de 5 ans avec HBO

George R. R. Martin, père de l’univers de «Game of Thrones», a signé un accord de cinq ans avec la chaîne de télévision HBO pour y développer de «nouveaux contenus», qui pourraient inclure de nouvelles aventures mettant en scène héros et dragons dans le monde de Westeros.

Martin, dont la série de romans «Le Trône de Fer» a donné lieu à la série à succès «Game of Thrones», est déjà au travail sur une adaptation d’un prélude à la série, «House of the Dragon», qui se déroule 300 ans plus tôt. La série dérivée est annoncée pour 2022.