Alan Maguire, le père du défenseur de l’équipe d’Angleterre Harry Maguire, a été pris dans les mouvements de foule au stade de Wembley, dimanche soir lors de la finale de l’Euro 2020 de football perdue contre l’Italie et aurait plusieurs côtes fêlées, selon son fils. M. Maguire, 56 ans, et l’agent de son fils, Kenneth Shepherd, ont été piétinés par des supporteurs sans billets ayant réussi par la force à pénétrer dans l’enceinte du stade de Wembley, semant la panique et s’installant aux places des spectateurs munis, eux, de billets.