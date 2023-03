Leslie et Kevin: pour le père d'une victime, le mobile est la jalousie

Morts dans les deux-sèvres : Le père de Kevin: «C’est des malades, les mecs! Des ordures!»

Depuis la prison de Niort (ouest), où il était incarcéré pour coups et blessures, Guy Trompat avait remué ciel et terre pour que l’on retrouve son fils Kevin et la petite amie de celui-ci, Leslie. Libéré le 10 février, l’homme doit désormais faire face à l’absence de son grand garçon et à l’effroyable meurtre dont il a été victime. «Je ne sais même pas si je vais pouvoir m’en remettre. Je ne peux pas vivre sans mon fils, moi», souffle le père endeuillé.