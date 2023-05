Le père de Meghan Markle assure qu’elle l’a tué

La chaîne 7 News n’avait pas lésiné sur la publicité concernant l’entretien réalisé par l’un de ses journalistes avec Thomas, Samantha et Thomas Jr Markle. Les producteurs promettaient des images inédites et stupéfiantes de Meghan Markle et juraient que personne n’avait jamais vu la duchesse de Sussex comme ça. Si la famille a effectivement fourni des photos et vidéos de l’épouse du prince Harry enfant et adolescente, ce que les téléspectateurs ont retenu, ce sont les critiques virulentes dont Meghan, qui n’a plus de contacts avec son père, sa demi-soeur et son demi-frère, a fait l’objet.