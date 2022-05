Mexique : Le père de Meghan Markle est sorti de l’hôpital

Victime d’un AVC, Thomas Markle a pu rentrer chez lui, mais il est à peine capable de parler.

Bonne nouvelle pour le père de Meghan Markle. L’Américain de 77 ans a pu quitter l’hôpital cinq jours après son AVC et a pu regagner sa maison de Rosarito, au Mexique, indique le «Daily Mail». S’il n’est plus hospitalisé, Thomas Markle n’est cependant pas encore en pleine forme, puisqu’il ne parvient pratiquement pas à parler. L’ancien directeur de la photographie s’est exprimé par écrit auprès du tabloïd.

«Je suis extrêmement reconnaissant et je sais combien j’ai de la chance d’être en vie», a-t-il confié, avant de remercier les médecins et les infirmiers et infirmières, qu’il a qualifiés d’anges. Thomas Markle, dont la fille se rendra au Royaume-Uni pour le jubilé de platine d’Elisabeth II, a ajouté qu’il avait reçu de nombreux messages du monde entier et a tenu à rendre hommage à la reine, en lui souhaitant une longue vie.