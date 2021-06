États-Unis : Le père de Meghan Markle promet «du linge sale»

Dans le teaser d’une interview qu’il a accordée à une émission australienne, Thomas Markle laisse entendre qu’il révélera des détails intimes sur sa fille.

Après avoir félicité sa fille et son beau-fils à l’occasion de la venue au monde de la petite Lilibet Diana , Thomas Markle change de ton. Le père de Meghan apparaîtra dimanche 13 juin 2021 dans l’émission australienne «60 minutes» pour une interview exclusive et les premières images ne vont pas dans le sens d’une réconciliation entre l’Américain de 76 ans et l’épouse du prince Harry.

Dans ce teaser, Thomas Markle confie qu’il n’a reçu aucun coup de fil pour le prévenir de la naissance de sa petite-fille. «Je l’ai appris à la radio», dit-il. Et, alors qu’il semble faire amende honorable en avouant que la fausse paparazzade qu’il avait organisée peu avant le mariage de Meghan et Harry et qui avait mis un terme aux relations qu’il entretenait avec sa fille était une «stupide erreur», il ajoute: «Vous voulez du linge sale? C’est la première fois que j’évoque ces choses.» Une menace qui a peu de chances d’apaiser la colère de la maman d’Archie et de Lilibet Diana.