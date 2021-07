États-Unis : Le père de Meghan Markle veut la poursuivre en justice

Thomas Markle est prêt à tout pour voir ses petits-enfants, Archie et Lilibet, même à faire une demande devant une cour.

L’homme de 77 ans, qui a mis en doute certains propos de sa fille, s’est également exprimé sur la situation tendue entre le couple établi aux États-Unis et la famille royale, et notamment sur le fait qu’Archie et Lilibet n’aient pas les mêmes droits que leurs cousins George, Charlotte et Louis. «Nous ne devrions pas les punir pour le mauvais comportement de Meghan et Harry. Archie et Lili sont de petits enfants. Ils ne font pas de politique, ce ne sont pas des pions, ils ne font pas partie du jeu. Ils sont membres de la famille royale et devraient avoir les mêmes droits que n’importe quel autre membre de la monarchie», a-t-il affirmé.