Famille royale : Le père de Meghan met en doute les accusations de racisme

Thomas Markle, en froid avec sa fille depuis 2018, s’est dit «déçu» par l’entretien explosif accordé par le couple royal à Oprah Winfrey.

Le père de Meghan Markle a mis en doute mardi les accusations de racisme portées par sa fille et son mari, le prince Harry, contre la monarchie britannique, se disant «déçu» par l’interview choc accordée par le couple à la télévision américaine.

Meghan Markle s’est éloignée de son père avant son mariage, en mai 2018, auquel il n’avait pu assister en raison de problèmes de santé, après avoir posé pour des photos rémunérées de paparazzi. Elle et le prince Harry se sont installés en mars 2020 en Californie, après s’être mis en retrait de la monarchie.

Sentiment de «trahison»

Ils ont mis en cause la pression médiatique, le racisme des médias britanniques et l’incompréhension de la famille royale face à leur situation, dans une interview explosive à la star de la télévision américaine Oprah Winfrey.

«Je regrette d’avoir fait ça»

Dans le cadre de cette interview sensation, l’ex-actrice américaine a expliqué avoir tout fait pour protéger ses parents, mais s’être sentie «trahie» en découvrant que son père alimentait les tabloïds. «Je suis très déçu. Je me suis excusé pour ça, au moins une centaine de fois», a affirmé Thomas Markle.

Ancien éclairagiste pour la télévision américaine, il a dit ne plus avoir eu de nouvelles «sous aucune forme» de sa fille et du prince Harry, qu’il n’a jamais rencontré ni leur fils Archie, bientôt âgé de deux ans, depuis l’opération au coeur l’ayant empêché d’assister à leur mariage. Malgré leur brouille, il a assuré «aimer» sa fille qu’il souhaiterait revoir.

En février, Meghan Markle avait obtenu gain de cause contre la société éditrice du tabloïd «Mail on Sunday», qu’elle poursuivait pour atteinte à la vie privée après la publication d’extraits d’une lettre adressée à son père en août 2018, dans laquelle elle lui demandait de ne plus s’épancher dans les médias.