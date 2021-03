États-Unis : Le père de Naya Rivera accuse Ryan Murphy de mentir

George Rivera s’en est pris au réalisateur assurant qu’il n’avait pas tenu sa promesse de créer un fonds pour financer les futures études de son petit-fils.

«Tout le monde doit savoir ce que Ryan Murphy a vraiment fait… ou n’a pas fait! Je suis sur le point de sortir cette histoire et je vais m’assurer qu’il sait que je sais», a écrit George, faisant référence au fonds que le réalisateur et producteur avait promis de créer pour financer les futures études de Josey, 5 ans, le fils de Naya Rivera. Et le papa de l’actrice a réussi à attirer l’attention de Murphy, qui lui a répondu.