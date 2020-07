Tennis

«Le père de Tsitsipas est stupide»

Le joueur français Corentin Moutet s’est énervé tout rouge dimanche face à Stefanos Tsitsipas parce que son père qui est aussi son coach n’arrêtait pas de parler durant le match.

L’UTS, le tournoi lancé par Patrick Mouratoglou, a beau être une compétition exhibition avec ses propres règles et une ambiance plutôt légère, Corentin Moutet s’est énervé tout rouge dimanche lors de sa défaite à la mort subite (10-16, 11-13, 15-11, 19-5, 3-1) face à Stefanos Tsitsipas.

En cause, le comportement du père du joueur grec, Apostolos, qui est également son coach et qui n’a pas cessé de donner des consignes à son rejeton. La situation a fini par dégénérer. Corentin Moutet a d’abord essayé de raisonner le papa avant d’élever la voix face à son fils:

- À l’arbitre: Il parle et c’est interdit! Je m’en fiche, c’est juste… pas fair-play!

Stefanos Tsitsipas sur le banc, au micro entre deux échanges, a également réagi: «J’ai déjà eu ce genre d’expériences par le passé. Je ne veux pas en dire plus mais je ne vois pas où est le problème. Mon père essaie de m’encourager avant le service, ce n’est pas vraiment une interruption. Je ne vois pas en quoi c’est un problème à ce point-là.»

Le joueur français en a même remis une couche après la rencontre: «Stefanos est un bon gars. Mais son père est stupide, tout le monde le pense. Il me dérange, il parle tout le temps pendant que je sers. Ça me saoule, il faut le dire, c’est irrespectueux. Je suis respectueux avec tout le monde et lui s’en fiche, il ne pense qu’à lui.»