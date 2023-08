Colombie: Le père des enfants rescapés de la jungle accusé d’abus sexuels

Bataille pour la garde des enfants

Lesly, 13 ans, a pris en charge ses frères et sœurs plus jeunes après le crash de leur petit avion dans lequel leur mère est décédée. Lesly (13 ans), Soleiny (9 ans), Tien Noriel (5 ans) et Cristin (1 an) ont été retrouvés terriblement amaigris, quarante jours après l’accident, fin juin, dans la forêt amazonienne et ont été hospitalisés pendant un mois.