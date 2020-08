États-Unis

Le père des voitures autonomes passera par la case prison

Anthony Levandowski devra s’acquitter d’un montant avoisinant le million de francs pour avoir apporté chez Uber sans droits les brevets de Waymo.

Au cours de la procédure, l’ex-ingénieur vedette de Waymo (filiale du groupe Alphabet/Google) a en outre accepté de payer plus de 750’000 fr. en dommages et intérêts, ainsi qu’une amende avoisinant les 100’000 fr. «Le vol de secrets commerciaux de technologie autonome par Anthony Levandowski a été extrêmement perturbateur et nocif pour Waymo. Cela a constitué une trahison et les effets auraient probablement été encore plus graves si l’on n’avait pas pu les détecter», a déclaré un porte-parole de Waymo.